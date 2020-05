GEDI Gruppo Editoriale, conti 1° trimestre in rosso per svalutazioni testate (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – GEDI Gruppo Editoriale chiude il 1° trimestre 2020 con una perdita netta consolidata di 52,9 milioni, che sconta svalutazioni degli avviamenti delle testate, effettuate a seguito delle verifiche di impairment test per 42,9 milioni al netto dell’effetto sulle imposte. Al netto di questi effetti, il risultato netto sarebbe stato negativo per 9,9 milioni rispetto all’utile di 2,8 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo consolidato è stato negativo per 0,3 milioni, includendo 58,9 milioni di svalutazioni, mentre quello rettificato ammonta a -8,1 milioni rispetto a +1,5 milioni del primo trimestre 2019. Nel primo bimestre 2020 gli investimenti pubblicitari sono risultati in lieve crescita (+0,8%) rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente (dati Nielsen Media ... Leggi su quifinanza EDITORIA – La Repubblica - La Stampa - Huffington e gruppo Gedi : tutti i cambi al vertice

