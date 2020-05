BrunoRuffilli : I dati ufficiali pubblicati questa mattina dalla Society of Motor Manufacturers and Traders hanno confermato per il… - LaStampa : Ad aprile un calo del 97,3 per cento rispetto allo scorso anno. Grazie ai preordini la vettura elettrica americana… - solomotori : Coronavirus: crolla mercato auto in Gb, ai minimi dal 1946 - CorriereQ : Coronavirus: crolla mercato auto in Gb, ai minimi dal 1946 - Fleet_Magazine : Poco più di 4.000 auto vendute e un calo addirittura superiore rispetto a quello di marzo: il mercato dell'auto cro… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla mercato Coronavirus: crolla mercato auto in Gb, ai minimi dal 1946 - Sotto la Lente Agenzia ANSA Crolla il mercato auto inglese per il coronavirus: la più venduta è la Tesla Model 3

I dati ufficiali pubblicati questa mattina dalla Society of Motor Manufacturers and Traders hanno confermato per il Regno Unito un calo del 97,3 per cento delle vendite di auto nuove. Ad aprile sono s ...

Coronavirus: crolla mercato auto in Gb, ai minimi dal 1946

Crollano le vendite di automobili nel Regno Unito a causa della crisi economica generata dall’epidemia di coronavirus. Nel mese di aprile si è registrata una drastica flessione del 97% di immatricolaz ...

I dati ufficiali pubblicati questa mattina dalla Society of Motor Manufacturers and Traders hanno confermato per il Regno Unito un calo del 97,3 per cento delle vendite di auto nuove. Ad aprile sono s ...Crollano le vendite di automobili nel Regno Unito a causa della crisi economica generata dall’epidemia di coronavirus. Nel mese di aprile si è registrata una drastica flessione del 97% di immatricolaz ...