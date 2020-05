Coronavirus, Fauci: “Sars-Cov-2 non viene da un laboratorio”. In Usa 1.015 vittime, è il dato più basso da un mese. (Di martedì 5 maggio 2020) Anche Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il Coronavirus provenga da un laboratorio cinese, a differenza di quanto dichiarato dal segretario di Stato Mike Pompeo. In un’intervista al National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato che “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie. Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso – ha aggiunto -, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Intanto gli Usa registrano 1.015 vittime nelle ultime 24 ore: ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fauci : “Non ci sono prove che il virus sia stato creato in laboratorio”

