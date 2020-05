«Tornare», arriva in streaming il thriller dell’inconscio di Cristina Comencini (Di lunedì 4 maggio 2020) Tornare di Cristiana Comencini doveva uscire nelle sale il 12 marzo e invece, come sta capitando di questi tempi a molti titoli, approda (dal 4 maggio) sulle piattaforme streaming (Sky Primafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital, Rakuten TV). «Non è stata un’imposizione o una scelta sofferta», ci ha detto la regista, «è un modo per mostrare il nostro lavoro e andare avanti. Non sappiamo quando riapriranno i cinema». Leggi su vanityfair Tornare a Vincere - Ben Affleck arriva direttamente in streaming sulle piattaforme VOD

Dalla Spagna : Vidal vuole tornare in Italia - c'è la Juve. Arrivato un ok importante per i bianconeri

Figlia Mia. Dillo ai figli della terra, perché soltanto chi arriva a Gesù potrà tornare a Casa, chi invece non "arriva" a LUI…

Ultime Notizie dalla rete : Tornare arriva Tornare | In streaming il film con Giovanna Mezzogiorno The Hot Corn Italy LA RACCOLTA FONDI

Riccardo ha sei anni e sa che papà non sta bene. Ma non capisce perché non lo lascino tornare in Italia dove può essere curato. Perché Jaime ha il maledetto virus, è intubato in Guinea Equatoriale. Ma ...

Nuoto, Barelli avverte: "Senza linee guida, niente allenamenti"

La Federnuoto è pronta a riaprire 2-3 centri federali, ma non lo farà prima di aver ricevuto indicazioni precise dal Comitato tecnico scientifico Manca pochissimo all'inizio della Fase 2, eppure sono ...

