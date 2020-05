Erdogan prova a riavvicinarsi a Trump

(Di lunedì 4 maggio 2020) I rapporti tra Stati Uniti e Turchia negli ultimi tempi sono stati sempre più tesi, soprattutto dopo l’acquisto a luglio da parte di Ankara del sistema di difesa russo nonostante le forti rimostranze espresse da Washington. Con quel gesto Recep Tayyipha mosso un passo in più verso Vladimir Putin a discapito delle relazioni con l’alleato atlantico, sfruttando un periodo di intesa con la Russia sul dossier siriano. A meno di un anno dall’acquisto degli S-400, la Turchia sembra stia riconsiderando le sue alleanze e nel fare ciò sta usando anche l’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus nel mondo. La Turchia in soccorso degli Usa Il presidente turcoha di recente inviato negli Usa 500 mila mascherine chirurgiche, duemila litri di disinfettante, 500 protezioni per il volto e 1.500 occhiali da usare nella lotta al ...

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 APR - "Su indicazione del presidente Erdogan, forniture mediche che comprendono mascherine, tute e test" per il Covid-19 "saranno inviate in Palestina per essere distribuite i ...Il numero di casi quotidiani di coronavirus in Turchia sta diminuendo di giorno in giorno, nonostante il numero di test si stia ...