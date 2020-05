Dieta con curcuma antinfiammatoria: contro gas intestinali e colesterolo (Di lunedì 4 maggio 2020) Spezia appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, la curcuma è utilizzata da secoli nella medicina tradizionale di Paesi come l’India e la Cina. Quando la si nomina è necessario chiamare in causa diversi benefici. Tra questi, come ricordato anche dagli esperti del gruppo Humanitas, è possibile citare la capacità di ridurre i gas intestinali, per non parlare dell’effetto antinfiammatorio. La curcuma – della quale si utilizza soprattutto il rizoma – è anche un’eccellente fonte di fibre. Grazie a questa peculiarità, può rappresentare un valido ausilio nella riduzione dei livelli di colesterolo (con ovvi vantaggi per la salute cardiovascolare). Proseguendo con l’elenco dei benefici della curcuma è possibile citare la presenza di vitamine del gruppo B, nutrienti alleati dell’efficienza ... Leggi su dilei Fiammetta Cicogna ammette : «Svezzo le mie figlie con quinoa e tacchino secondo la dieta funzionale»

Dieta con ananas : gli effetti sul corpo delle donne

Pasto libero nella dieta | consigli su cosa scegliere (Di lunedì 4 maggio 2020) Spezia appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, laè utilizzata da secoli nella medicina tradizionale di Paesi come l’India e la Cina. Quando la si nomina è necessario chiamare in causa diversi benefici. Tra questi, come ricordato anche dagli esperti del gruppo Humanitas, è possibile citare la capacità di ridurre i gas, per non parlare dell’effetto antinfiammatorio. La– della quale si utilizza soprattutto il rizoma – è anche un’eccellente fonte di fibre. Grazie a questa peculiarità, può rappresentare un valido ausilio nella riduzione dei livelli di(con ovvi vantaggi per la salute cardiovascolare). Proseguendo con l’elenco dei benefici dellaè possibile citare la presenza di vitamine del gruppo B, nutrienti alleati dell’efficienza ...

Pagliacci8 : @Emanuele676 @Link4Universe se vuoi fermare la deforestazione dovresti fermare la crescita della popolazione mondia… - ariadnascalling : @twentyonekaio Va bene??? spero solo di essere costante. Soprattutto con la dieta. Non scommetterei su di me. - 9ipsoiure7 : Io: con la fase 2 devo iniziare a studiare seriamente e riprendere la dieta La mia mente: - elisadalbosco : RT @bepuppy: Gastrite nel cane: sintomi, cause, cura e dieta per cani con gastrite - - stokihead : @mayyyybeee io che con la dieta mi nutro praticamente solo di quella:?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta con Dieta con curcuma antinfiammatoria: contro gas intestinali e colesterolo DiLei Benessere I 5 consigli per una vita sana: dalla dieta agli esercizi fisici

Stile di vita sano vuol dire in sostanza assumere comportamenti che non danneggino la salute e che vi facciano stare bene. Ecco qualche consiglio per godere sempre di buona salute e stare bene con se ...

Mensa Amici di Betania: 15 mila euro e tanti aiuti dalla città

SARONNO – Per fare fronte alle accresciute richieste di vecchie e nuove povertà e la necessità di approvvigionarsi di alimenti non deperibili, la Mensa Amici di Betania ha chiesto aiuto alla città di ...

Stile di vita sano vuol dire in sostanza assumere comportamenti che non danneggino la salute e che vi facciano stare bene. Ecco qualche consiglio per godere sempre di buona salute e stare bene con se ...SARONNO – Per fare fronte alle accresciute richieste di vecchie e nuove povertà e la necessità di approvvigionarsi di alimenti non deperibili, la Mensa Amici di Betania ha chiesto aiuto alla città di ...