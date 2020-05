Team Fortress 2 omaggia il defunto doppiatore del Soldato con una statua commemorativa in-game (Di domenica 3 maggio 2020) Tramite un nuovo aggiornamento di Team Fortress 2, il famoso shooter competitivo di Valve, gli sviluppatori hanno introdotto un commovente tributo a Rick May, il doppiatore del Soldato.May era una voce molto nota nell'ambiente videoludico, essendo anche la voce di Peppy in Star Fox e il "responsabile" della famosa frase "Do a barrel roll". Purtroppo, l'attore è scomparso nel mese di aprile a 79 anni, dopo aver contratto il coronavirus. La sua salute era comunque cagionevole, in seguito ad un infarto avuto lo scorso febbraio.Ovviamente, nei vari social sono partiti immediatamente svariati messaggi di condoglianze e tributi verso Rick May, ricordando in particolar modo gli insulti e gli sberleffi proferiti nei panni del Soldato di TF2. Ed è proprio così che verrà omaggiato nel gioco da qui in avanti.Leggi altro... Leggi su eurogamer Counter-Strike : Global Offensive - Team Fortress 2 ed il codice rubato : la colpa sarebbe di un modder 'problematico'

Team Fortress 2, Valve rende omaggio a Rick May con una statua DR COMMODORE Team Fortress 2 omaggia il defunto doppiatore del Soldato con una statua commemorativa in-game

