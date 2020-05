Oracolo papale

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 3 maggio 2020) Qualche vescovo, in forma ovviamente riservata, s’è domandato cosa spinga il Papa a contraddirsi da una settimana all’altra, da un’omelia all’altra, da una telefonata all’altra. Prima dà l’ok al cardinale vicario per chiudere le chiese di Roma, il giorno dopo in diretta tv dice che le chiese devono