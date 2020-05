Meghan Markle, l’ultimatum a suo marito Harry (Di sabato 2 maggio 2020) Secondo quanto riferito da un insider al tabloid Globe, tra Meghan e Harry la tensione sarebbe molto alta. Il sogno del secondogenito di Diana di vivere una vita tranquilla lontano dai doveri reali con la moglie e il piccolo Archie sembra essere diventato un incubo. A detta della fonte che ha parlato con i giornalisti, la ex protagonista di Suits sarebbe letteralmente impazzita dopo aver scoperto che il consorte stava segretamente negoziando la fine loro ‘esilio’ da The Firm. Secondo i ben informati, Lady Markle avrebbe fatto presente a Harry che lui può pure tornare indietro, ma che lei e Archie rimarranno negli Stati Uniti. Sulla base di quanto rivelato dalla fonte al tabloid americano, Harry sarebbe rimasto devastato dalla reazione della moglie. Sempre secondo quanto dichiarato dall’insider, il fratello minore di William avrebbe capito di aver ... Leggi su dilei Meghan Markle - collana contro il malocchio fa infuriare i sudditi : costo da capogiro

Meghan Markle ko : sconfitta in tribunale al primo round

