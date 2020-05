Bill Gates chiama Conte, complimenti per la gestione del lockdown (Di sabato 2 maggio 2020) Bill Gates, patron della Microsoft e tra gli uomini più ricchi del mondo si è complimentato con l’Italia e con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È stato il Presidente del Consiglio a ricevere questo pomeriggio una telefonata da Bill Gates. Al centro della chiacchierata la gestione dell’epidemia del Covid-19. In particolare il boss della Microsoft ha voluto inviare all’Italia la propria stima. Al centro del colloquio la promozione della cooperazione globale nella lotta al Coronavirus di cui la ‘Pledging Conference’ del prossimo 4 maggio promossa dalla Commissione Europea – di cui l’Italia e’ co-host – rappresenta un primo importante step. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, che spiegano: nel corso della conversazione telefonica, Gates ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, ... Leggi su direttasicilia Coronavirus - Bill Gates chiama Conte : “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per trovare il vaccino”

Bill Gates chiama Conte : si discute del vaccino per il Covid-19

Coronavirus - Bill Gates chiama Giuseppe Conte : si discute del vaccino (Di sabato 2 maggio 2020), patron della Microsoft e tra gli uomini più ricchi del mondo si è complimentato con l’Italia e con il presidente del Consiglio Giuseppe. È stato il Presidente del Consiglio a ricevere questo pomeriggio una telefonata da. Al centro della chiacchierata ladell’epidemia del Covid-19. In particolare il boss della Microsoft ha voluto inviare all’Italia la propria stima. Al centro del colloquio la promozione della cooperazione globale nella lotta al Coronavirus di cui la ‘Pledging Conference’ del prossimo 4 maggio promossa dalla Commissione Europea – di cui l’Italia e’ co-host – rappresenta un primo importante step. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, che spiegano: nel corso della conversazione telefonica,ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - LaStampa : Il miliardario domani ha una videocall con il premier italiano. Parleranno della cura sperimentata da un'azienda di… - Corriere : Bill Gates chiamerà Conte sul vaccino per il coronavirus - mitsouko1 : RT @a_meluzzi: Giuseppe Conte telefona a Bill Gates. Il vaccino? Bomba dalla Russia sul magnate: 'Sfrutta il virus per i suoi affari' – Lib… - arca1317 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per tro… -