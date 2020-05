Uomini e Donne | Puntata di Oggi | La Decisione Di Gemma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 1 maggio 2020)di: l’Alchimista si risente perché Giovanna non vuole parlare con lui al telefono, mentre Gemma fa dei passi avanti importanti nella conoscenza con i suoi molteplici corteggiatori misteriosi… Nelladidici sono stati numerosi colpi di scena in particolar modo nel rapporto tra Giovanna e i suoi corteggiatori. La ragazza ha sentito al telefono uno di loro e questo ha causato la gelosia degli altri. Ecco che cosa è successo adi: Giovanna al telefono con Leonardo! All’inizio dellasi parte con Gemma, la quale riceve la sua risposta da Punto Coronato. Il corteggiatore ha risposto alla domanda di Tina e ha confermato che sarebbe molto interessato anche a baciare la dama. Punto Coronato ha però rimandato, anche se di poco, il momento in cui ...