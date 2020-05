Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: le repliche tornano lunedì (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Paradiso delle Signore: la puntata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, non va in onda Venerdì 1 maggio senza Il Paradiso delle Signore. Per la Festa dei Lavoratori la Rai ha deciso di non trasmettere la soap opera con Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. Al suo posto un’altra replica, quella di Tali e Quali … L'articolo Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda: le repliche tornano lunedì proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Il paradiso delle signore - Farnesi : amo i ruoli estremi

Il paradiso delle signore - l’attrice di Roberta : “Temevo fosse noiosa”

Paradiso delle Signore : quando tornerà? Risponde Vittorio Conti (Di venerdì 1 maggio 2020) Il: la puntata di, venerdì 1 maggio 2020, non va inVenerdì 1 maggio senza Il. Per la Festa dei Lavoratori la Rai ha deciso di non trasmettere la soap opera con Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. Al suo posto un’altra replica, quella di Tali e Quali … L'articolo Ilnon va in: lelunedì proviene da Gossip e Tv.

Marcopul1Nicola : @matteorenzi Peccato che nel Suo discorso non ha denunciato che il gov ha sospeso FOIA, è pilotato da un ex VOD e l… - DjMauresse : RT @VIRGINRINGO: Lost in (outside) in the supermarket! ??Bellissimi questi scontri “on the road” e benvenuti nel Paradiso delle donne!!! Sot… - bigredmachinexx : RT @VIRGINRINGO: Lost in (outside) in the supermarket! ??Bellissimi questi scontri “on the road” e benvenuti nel Paradiso delle donne!!! Sot… -