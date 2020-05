Code al banco dei pegni: “La mia fede nuziale per pagare funerale di mio marito” (Di venerdì 1 maggio 2020) Aumenta in maniera esponenziale il numero delle persone in coda al banco dei pegni in tutta Italia, alla disperata ricerca di un prestito e liquidità. In coda anche molti liberi professionisti. Lunghissime Code al banco dei pegni di tutta Italia alla ricerca di prestiti, persone stremate da questo infinito lockdown che sembra non voler cessare. … L'articolo Code al banco dei pegni: “La mia fede nuziale per pagare funerale di mio marito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Covid - gli stadi post pandemia? Controlli della temperatura - distanziamento - niente code e banconote. Ma c’è il nodo dei mezzi pubblici

Code al Banco Pegni - immagini dell’Italia in crisi

Le code infinite davanti al Banco dei Pegni: «La fede nuziale per pagare il funerale a mio marito»

Da sempre nei periodi di crisi economica, anche durante la peste, gli italiani si sono rivolti al credito a pegno. Aspetterà un altro mese la sepoltura e intanto sono costretta a pignorare i ricordi d ...

Da sempre nei periodi di crisi economica, anche durante la peste, gli italiani si sono rivolti al credito a pegno. Aspetterà un altro mese la sepoltura e intanto sono costretta a pignorare i ricordi d ...