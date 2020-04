Test sierologici, Regione Lazio pubblicherà lista laboratori (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – La prossima settimana la Regione Lazio pubblichera’ sul proprio sito l’elenco dei laboratori privati autorizzati a effettuare i Test sierologici. Parlando in commissione regionale Sanita’, l’assessore Alessio D’Amato ha detto che, nell’ambito di una memoria approvata in giunta, e’ stata data “una cornice di modalita’ operative, tecniche, un quadro di garanzia di qualita’ e uno economico che puo’ essere utile per indagini di sieroprevalenza su settori lavorativi diversi e non a carico del servizio sanitario regionale, ma dei datori di lavoro che vogliono svolgere questi Test. I laboratori che saranno autorizzati o hanno questi standard qualitativi la prossima settimana verranno resi pubblici attraverso la pubblicazione su sito Regione suddivisi Asl per Asl”. Leggi su romadailynews Test sierologici a Bergamo - i primi risultati : “61% di positivi”

Regione Lazio - entro 20 maggio primi risultati test sierologici

