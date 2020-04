“Quando ci sposiamo…” Sossio Aruta e Ursula | finalmente E c’è una sorpresa per Maria De

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ha fatto divertire molti, anche se non sono mancati litigi.è stato indiscutibilmente uno dei principali protagonisti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 4’. Moltissimi telespettatori lo hanno ammirato e apprezzato per i suoi atteggiamenti assunti nella Casa più spiata d’Italia, ma ora è arrivato un altro annuncio che farà felici i fan. Dopo l’esperienza al reality show, ha voluto adesso rilasciare un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ rivelando una novità. Il giornalista del magazine gli ha posto una domanda diretta, ovvero quando si unirà in matrimonio con la sua dolce metàBennardo. Ed ecco la confessione che nessuno si aspettava: “Quando avremo deciso una data per celebrare le nostre nozze, andremo a comunicarla daDe Filippi a Uomini e Donne, lo ...