Migranti, il cavillo tedesco per rimandarceli a fine crisi (Di giovedì 30 aprile 2020) Lodovica Bulian Chiesta alla Ue la sospensione del patto di Dublino La pandemia blocca tutto, anche i trasferimenti dei Migranti dalla Germania all'Italia, che non si erano mai fermati negli ultimi mesi. E siccome lo stop alle riammissioni rischia di far scadere anche i termini previsti dal regolamento di Dublino (6 mesi) entro i quali un Paese può rimandare i Migranti allo Stato dove per la prima volta hanno fatto ingresso, la Germania è corsa ai ripari. In questi giorni ai «dublinanti» che in base al regolamento devono essere rimandati nel nostro Paese, stanno arrivando lettere come questa: «Se non si riesce ad eseguire le espulsioni, l'Ufficio federale non è tenuto ad abrogare l'ordine di espulsione. In caso di ostacoli temporanei alla deportazione, in particolare, può (temporaneamente) sospenderne l'esecuzione». ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 aprile 2020) Lodovica Bulian Chiesta alla Ue la sospensione del patto di Dublino La pandemia blocca tutto, anche i trasferimenti deidalla Germania all'Italia, che non si erano mai fermati negli ultimi mesi. E siccome lo stop alle riammissioni rischia di far scadere anche i termini previsti dal regolamento di Dublino (6 mesi) entro i quali un Paese può rimandare iallo Stato dove per la prima volta hanno fatto ingresso, la Germania è corsa ai ripari. In questi giorni ai «dublinanti» che in base al regolamento devono essere rimandati nel nostro Paese, stanno arrivando lettere come questa: «Se non si riesce ad eseguire le espulsioni, l'Ufficio federale non è tenuto ad abrogare l'ordine di espulsione. In caso di ostacoli temporanei alla deportazione, in particolare, può (temporaneamente) sospenderne l'esecuzione». ...

Nonostante la crisi Covid-19, le chiusure delle frontiere e le misure di confinamento imposte in tutta Europa, gli Stati europei devono impegnarsi a garantire la registrazione delle domande di asilo e ...

BERLINO — In Germania, la foga dei ricollocamenti non si è placata neanche con la più grande pandemia del secolo. Il nuovo spauracchio dei profughi scappati nel Paese di Angela Merkel ha un titolo ase ...

