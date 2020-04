L’Oms: “Svezia modello di convivenza col virus”. Ma ha il triplo dei morti di tutta la Scandinavia (Di giovedì 30 aprile 2020) La Svezia è un “caso” dall’inizio della pandemia, ma ora è anche ufficialmente “un modello”. Almeno per l’Oms. Il mondo – mentre in parallelo tiene il conto dei morti, con notevoli differenze geo-epidemiologiche – è proiettato verso la fase 2. E la Svezia è in fase 2 già… dalla fase 1. L’ha saltata a pie’ pari, dando ai cittadini una serie di indicazioni per il distanziamento sociale, senza però sbarrare tutto. Scatenando così un dibattito infinito. “La gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla, non potrebbe essere più falso”, ha detto il capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, Mike Ryan. “La Svezia ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti. Quello che hanno fatto di diverso è che si sono basati su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) La Svezia è un “caso” dall’inizio della pandemia, ma ora è anche ufficialmente “un”. Almeno per l’Oms. Il mondo – mentre in parallelo tiene il conto dei, con notevoli differenze geo-epidemiologiche – è proiettato verso la fase 2. E la Svezia è in fase 2 già… dalla fase 1. L’ha saltata a pie’ pari, dando ai cittadini una serie di indicazioni per il distanziamento sociale, senza però sbarrare tutto. Scatenando così un dibattito infinito. “La gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla, non potrebbe essere più falso”, ha detto il capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, Mike Ryan. “La Svezia ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti. Quello che hanno fatto di diverso è che si sono basati su ...

