Nuoto | i record del mondo | Sarah Sjoestroem ed i primati nei 50 e 100 sl a Budapest 2017

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da anni considerata una delle assolute dive delglobale, la svedesedomina il panorama mondiale della velocità femminile dello stile libero e della farfalla da quasi dodici anni, con il primo oro continentale nei 100 delfino che risale ai campionati di Eindhoven 2008. La scandinava, oltre che per le sue apparizioni fuori dalla vasca, è considerata una leggenda nel suo paese d’origine per i traguardi raggiunti, tanto che qualcuno è arrivato a paragonarla alla nota Therese Alshammar. In una carriera costellata di trionfi (8 ori mondiali e un oro olimpico), una rassegna più di ogni altra permette di poter analizzare in maniera completa la carriera straordinaria della svedese: i Campionati Mondiali in vasca lunga di. Nella rassegna ungherese la scandinava ottiene infatti tre ori (50 e 100 farfalla e 50 stile libero) ...