Fase 2, Sileri: "Anche un'amicizia è un affetto stabile" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal 4 maggio prossimo, giorno dell'avvio della Fase 2 in Italia, sarà possibile muoversi per andare ad incontrare gli amici con le stesse modalità previste per l'incontro coi parenti più stretti: distanza di sicurezza e mascherine. Lo ha precisato oggi il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri durante il suo intervento a Un giorno da pecora su Radio 2:Anche un'amicizia è un affetto stabile, a volte è migliore di un familiare. Andare Anche a casa di un amico dal 4 maggio? Sì, se è un amico vero, se non è una scusa. Il punto però è sempre lo stesso: bisognerà fidarsi del buon senso dei cittadini che ormai scalpitano sempre di più per poter tornare in giro e c'è già chi, al di là delle restrizioni, ha già iniziato a farlo ignorando i rischi che si possono correre. è ... Leggi su blogo Fase 2 - Sileri fa retromarcia sugli amici : “Si può solo se è l’unica persona cara in città”

No alla gita nelle seconde case, sì ai centri estivi per i bambini, sì alle messe tempi lunghi per i cinema. Il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri risponde alle molte domande sulla Fase due e c ...

Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Manca sempre meno perché in Italia si passi alla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Mentr ...

