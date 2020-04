GQ in diretta Instagram con Jan Michelini (Di martedì 28 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato Jan Michelini, il regista di Diavoli e Doc - Nelle tue Mani. Dopo lo strepitoso successo delle prime due puntate della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, abbiamo incontrato il regista per scoprirne tutti i retroscena. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con Paolo Stella GQ in ... Leggi su gqitalia Vieri e Inzaghi in diretta su Instagram : è show. Superpippo racconta del “ditino” di Neqrouz nel 1997 – VIDEO

Oggi 27 aprile diretta Instagram con La Russa per ricordare Sergio Ramelli

GQ in diretta Instagram con Chiara Galiazzo (Di martedì 28 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo incontrato Jan, il regista di Diavoli e Doc - Nelle tue Mani. Dopo lo strepitoso successo delle prime due puntate della serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, abbiamo incontrato il regista per scoprirne tutti i retroscena. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ incon Luca Argentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon Paolo Stella GQ in ...

CdGherardesca : ??DIRETTA CON LO SPIETATO DIVINO ENZO MICCIO?? stasera ore 21:30 su Instagram, parlerò di astinenza sessuale, soldi e… - NekOfficial : Eccola qui! La tracklist de “Il mio gioco preferito - Parte Seconda” che vi ho spoilerato stasera in diretta su Ins… - VRRidersAcademy : #AskMeAnything con @PeccoBagnaia e Manzi ?? Scrivi la tua domanda nei commenti in questo tweet a Manzi o Pecco e l… - lalilaqueenn : RT @ETendenza: 'Lali': Per la diretta Instagram di Lali Esposito con Peter Lanzani che ha fatto sognare i fan di #CasiAngeles - Chiara_Cama : RT @ETendenza: #beltramixbillboard: Per la diretta Instagram di @BillboardItalia con Martina Beltrami -

Ultime Notizie dalla rete : diretta Instagram Inzaghi-Neqrouz, il racconto nel video in diretta Instagram con Vieri Sky Sport Totti: 'Non c'è al momento uno come me. Quarantena con Spalletti...'

rancesco Totti, storico capitano della Roma, questo pomeriggio ha partecipato ad una diretta Instagram insieme all’attore Giorgio Panariello. L’ex numero 10 giallorosso ha parlato anche di Nicolò Zani ...

C'è musica in casa: cantanti e musicisti di Firenze in concerto per Emergency

Cantanti e musicisti di Firenze in concerto per Emergency: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno note apriranno le loro case per tre giorni di musica in ...

rancesco Totti, storico capitano della Roma, questo pomeriggio ha partecipato ad una diretta Instagram insieme all’attore Giorgio Panariello. L’ex numero 10 giallorosso ha parlato anche di Nicolò Zani ...Cantanti e musicisti di Firenze in concerto per Emergency: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno note apriranno le loro case per tre giorni di musica in ...