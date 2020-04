Canale 5 | stop a Beautiful e Una vita Torna Casa Vianello ma solo di domenica

Leggi su blogo

(Di martedì 28 aprile 2020) Il coronavirus continua a ridisegnare la geografia dei palinsesti televisivi: secondo quanto scrive Chetvfa, daprossima le soap operae Unanon andranno più in onda e saranno sostituite dalle repliche di, manei giorni festivi.Negli Stati Uniti le avventure dei Forrester sono ferme con le riprese dallo scorso 17 marzo: loinizialmente era previsto per sole due settimane, ma il protrarsi dell'emergenza ha rinviato il tutto a data da destinarsi, così la CBS da ieri trasmette le repliche di The Bold and the(questo il titolo originale).5,e Una(madi) pubblicato su TVBlog.it 28 aprile 2020 19:38.