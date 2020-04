Subito un governo Draghi. Ma attenti a Salvini e ai suoi (Di lunedì 27 aprile 2020) Crediamo di capire qual è la logica che ha portato non alla fase 2, ma a quella 1 e mezzo, che consiste in una parziale riapertura delle attività economiche accompagnata dal mantenimento di larga parte dei vincoli alla vita privata: per evitare la ripetizione delle fughe invereconde dal Nord al Sud avvenute quando ci fu la blindatura solo del Nord il governo ha scelto un regime valido per tutti, ma, facendo ciò, ha dovuto misurarsi con il fatto che Milano e il Piemonte sono tuttora in fase 1, anche per gli incredibili errori commessi dalle Regioni e dalle nostre aziende sanitarie.Nel momento in cui tutta l’Italia deve farsi carico della situazione di aree tuttora fortemente a rischio ecco che il governo è costretto a mantenere in piedi una larga parte dei vincoli alla vita privata. Questo difficile equilibrio però può reggere se tutti i ... Leggi su huffingtonpost Mediolanum : «Non abbiamo aspettato il governo - ma ci siano dati da fare subito»

Conte - pre-vertice con Colao : subito disastro - governo al buio sulle date

Sindaci della Lombardia incalzano il governo : "Subito dieci miliardi" (Di lunedì 27 aprile 2020) Crediamo di capire qual è la logica che ha portato non alla fase 2, ma a quella 1 e mezzo, che consiste in una parziale riapertura delle attività economiche accompagnata dal mantenimento di larga parte dei vincoli alla vita privata: per evitare la ripetizione delle fughe invereconde dal Nord al Sud avvenute quando ci fu la blindatura solo del Nord ilha scelto un regime valido per tutti, ma, facendo ciò, ha dovuto misurarsi con il fatto che Milano e il Piemonte sono tuttora in fase 1, anche per gli incredibili errori commessi dalle Regioni e dalle nostre aziende sanitarie.Nel momento in cui tutta l’Italia deve farsi carico della situazione di aree tuttora fortemente a rischio ecco che ilè costretto a mantenere in piedi una larga parte dei vincoli alla vita privata. Questo difficile equilibrio però può reggere se tutti i ...

borghi_claudio : Intanto gli STRACCIONI che abbiamo al governo si sono subito fiondati a mendicare due spiccioli (l'intero fondo son… - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Su ripresa Italia governo non si tirerà indietro. Ripresa con sostegno poderoso alle imprese. Serve… - LaStampa : Il fotoreporter brasiliano: «Il presidente non ha etica, il Covid sarà un massacro per gli indigeni». E fa un appel… - lucabattanta : RT @borghi_claudio: Intanto gli STRACCIONI che abbiamo al governo si sono subito fiondati a mendicare due spiccioli (l'intero fondo sono 80… - 1950_anna : RT @fipeconf: #coronavirus #FaceDue #Fipe: “Aperture #Bar e #ristoranti dal 1 giugno: si rischia il fallimento della #ristorazione italia… -