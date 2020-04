Eleonora Giorgi: "Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Spero solo che non soffra o che non la faccia soffrire" (Di lunedì 27 aprile 2020) Eleonora Giorgi che, ieri ha preso parte all'ultima puntata di 'Live non è la d'Urso' assieme al figlio Paolo Ciavarro (con cui sta passando il periodo di quarantena), ha benedetto il rapporto del figlio con Clizia Incorvaia. L'ex conduttore del daytime di 'Amici' e opinionista di 'Forum' non vede l'ora di riabbracciare la compagna appena sarà concessa, dal Governo, la possibilità di spostarsi da una regione all'altra. Eleonora Giorgi: "Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Spero solo che non soffra o che non la faccia soffrire" 27 aprile 2020 15:26. Leggi su blogo Paolo Ciavarro e Clizia - Eleonora Giorgi : “Spero che non soffra”

