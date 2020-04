Via ai test sierologici per 150mila persone | ma la patente di immunità

fattoquotidiano : Coronavirus, Arcuri: “Dal 4 maggio via ai test sierologici. Meno accessi in terapia intensiva (-21%), ma non abbiam… - SkyTG24 : Coronavirus, Arcuri: 'Il 4 maggio via ai test sierologici' - Corriere : Al via a Milano i test sierologici con i prelievi eseguiti tra Niguarda, Fatebenefratelli e Sacco, ma un cittadino… - marcoprat : #Coronavirus, Arcuri: 'Il 4 maggio via ai test sierologici'. Fase 2, doppia ipotesi per le scuole. P…… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Arcuri: 'Il 4 maggio via ai test sierologici, la app rispetterà la privacy, pronti a distribuire tutte l… -

Via test Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Via test