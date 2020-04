Storia di un campione del passato: la carriera di Paolo Maldini (Di sabato 25 aprile 2020) ​Chi lo dice che la gente ricordi solo i numeri 10 oppure i grandi bomber? Paolo Maldini, difensore, è passato alla Storia del calcio italiano e non solo. Giocatore di caratura mondiale, è giustamente annoverato tra i migliori di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera, durata ben 25 anni, ha vestito solo la maglia del ​Milan. Proprio per questo motivo è considerato una delle ultime bandiere del calcio. Difensore duttile, capace di calciare con entrambi i piedi, è stato un terzino sinistro... Leggi su 90min Storia di un grande campione del passato : la carriera di Rui Costa

Storia di un campione del passato : la carriera di Antonio Cassano

Storia di un campione del passato : la carriera di Diego Armando Maradona (Di sabato 25 aprile 2020) ​Chi lo dice che la gente ricordi solo i numeri 10 oppure i grandi bomber?, difensore, èalladel calcio italiano e non solo. Giocatore di caratura mondiale, è giustamente annoverato tra i migliori di tutti i tempi. Nel corso della sua, durata ben 25 anni, ha vestito solo la maglia del ​Milan. Proprio per questo motivo è considerato una delle ultime bandiere del calcio. Difensore duttile, capace di calciare con entrambi i piedi, è stato un terzino sinistro...

mauroberruto : Storia n.46: Joe Louis e quello che un campione rappresenta per i suoi tifosi. Da mandare a memoria per chi vorrà e… - iomidofuoco : ex compagno di classe che pubblica una storia con m*ssoleeni e facc*tta nera in sottofondo si conferma l’ennesimo c… - francescoprim14 : venticinquesimo anniversario dalla sua scomparsa un'altro pezzo di storia juventina grandissimo campione Andrea for… - biciclettami : I trionfi sportivi di nonno Gino sono sempre stati sminuiti dalla stampa fascista. Il suo contributo silenzioso si… - Marco_Caselli : RT @4n1mo51t1som1n4: Splendide le gemme su Raiplay. Sto guardando 'La storia siamo noi', su Duilio Loi, pugile, campione del Mondo dei welt… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia campione Il Bandito e il Campione, storia della canzone pubblicata 30 anni fa da Luigi Grechi: “In pochi sanno… Il Fatto Quotidiano Basket, l’Urss batte gli Usa a Monaco 72: i 3 secondi più discussi della storia chiudono la dittatura dei maestri

L’incontro era stato penitenziale per gli Usa, che avevano perso sia Dwight Jones (espulso: come aveva fatto il Cska a Sarajevo nella finale della Coppa dei Campioni 1970 contro la Ignis ...

Blog: Calcio e liberazione: piccole storie dentro la grande storia

Ecco le loro storie. Tante piccole storie dentro la grande storia. La storia di Aldo Olivieri, il portiere della Nazionale campione del mondo nel 1938 e di Verona, Torino e Lucchese. Pur non essendo ...

L’incontro era stato penitenziale per gli Usa, che avevano perso sia Dwight Jones (espulso: come aveva fatto il Cska a Sarajevo nella finale della Coppa dei Campioni 1970 contro la Ignis ...Ecco le loro storie. Tante piccole storie dentro la grande storia. La storia di Aldo Olivieri, il portiere della Nazionale campione del mondo nel 1938 e di Verona, Torino e Lucchese. Pur non essendo ...