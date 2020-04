Roma. Co-housing e case di semiautonomia per persone senza dimora, approvate linee guida (Di venerdì 24 aprile 2020) La Giunta Capitolina ha recentemente approvato le linee guida per nuove forme di residenzialità in semi-autonomia e di co-housing per persone senza dimora. Il modello di coabitazione promosso dall’Amministrazione Capitolina mira al raggiungimento dell’autonomia degli ospiti, rappresentando per ciascuno non solo un ambiente di accoglienza ma anche di condivisione di compiti e impegni quotidiani, confronto emotivo ed esperienziale, senso di appartenenza a un gruppo e stimolo verso un percorso di progressivo recupero e integrazione sociale. Inoltre, questo modello determina una gestione meno onerosa rispetto alle strutture di accoglienza già attive per le persone senza dimora. “La casa non rappresenta solo uno spazio fisico, ma anche e soprattutto un luogo di opportunità. La condivisione e il senso di appartenenza a una comunità, infatti, ... Leggi su laprimapagina Roma. Lucha y Siesta : a 9 donne chiavi del cohousing (Di venerdì 24 aprile 2020) La Giunta Capitolina ha recentemente approvato leper nuove forme di residenzialità in semi-autonomia e di co-per. Il modello di coabitazione promosso dall’Amministrazione Capitolina mira al raggiungimento dell’autonomia degli ospiti, rappresentando per ciascuno non solo un ambiente di accoglienza ma anche di condivisione di compiti e impegni quotidiani, confronto emotivo ed esperienziale, senso di appartenenza a un gruppo e stimolo verso un percorso di progressivo recupero e integrazione sociale. Inoltre, questo modello determina una gestione meno onerosa rispetto alle strutture di accoglienza già attive per le. “La casa non rappresenta solo uno spazio fisico, ma anche e soprattutto un luogo di opportunità. La condivisione e il senso di appartenenza a una comunità, infatti, ...

L’iniziativa rientra nell’impegno dei Roma Capitale per la predisposizione di forme alternative di residenzialità ... Il modello di riferimento è quello innovativo dell’housing first, ovvero “prima la ...

Roma registra un consumo di suolo pazzesco ... Il progetto per un quartiere di " social housing" ( privato peraltro) a Santa Palomba con 950 appartamenti da acquistare o affittare a prezzi ...

