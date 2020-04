LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | guanti e mascherine per tornare a viaggiare

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 16.04: Niente più controlli dei biglietti in treno,per chi viaggia in aereo. Sono alcune delle misure previste nella bozza del ministero dei Trasporti per regolamentare gli spostamenti pubblici nella Fase 2. In aereo sarà misurata la temperatura dei passeggeri all’arrivo e alla partenza e saranno inoltre predisposte le sanificazioni degli spazi, mentre nelle stazioni si pensa a percorsi a senso unico. 15.24 Parla Zaia all’ANSA: “La nostra ordinanza di oggi non ha ...