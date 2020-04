Cassano studia da ds | “sei mesi fa il contatto con Ferrero | c’era la possibilità con la

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Antonioè stato un calciatore dalle grandissime qualità tecniche, ma che ha trascorso una carriera al di sotto delle aspettative a causa di comportanti fuori dal campo non proprio professionali. Adesso stando per il futuro e l’obiettivo è fare il direttore sportivo, come conferma il diretto interessato e riportato da Corriere.it. “Forse mi impegnerò di più in televisione. O magari mi dedicherò a un’altra mia grande passione e mi metterò a fare il direttore sportivo. Mi piace da quando ho messo piede a Coverciano per prendere il patentino. Mi colpiscono aspetti che magari ad altri sfuggono: un passaggio tra le linee, un’apertura di 30 metri. A volte basta questo. È facile spendere un sacco di soldi per chi segna una valanga di gol, ma spesso serve altro. In questo mondo devi essere amico ...