Metro C, in cantiere fermata Colosseo posata passerella nodo (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “I lavori sulle nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma non si sono mai fermati. Nel cantiere della stazione Colosseo e’ in corso la posa delle travi di sostegno della nuova passerella pedonale che colleghera’ le rispettive fermate delle linee C e B. Sara’ un collegamento indispensabile per passare da una linea all’altra della Metropolitana”. Cosi’ l’assessore capitolino alla Mobilita’, Pietro Calabrese, su Facebook. “Anche nell’emergenza stiamo portando avanti un programma strutturato sulle infrastrutture prioritarie per la nostra citta’- spiega- oltre al lavoro che prosegue per la consegna dei vari progetti entro le scadenze stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, solo poche settimane fa abbiamo trasmesso al Mit il nuovo progetto della Termini-Tor Vergata e stiamo completando gli atti ... Leggi su romadailynews Metro C a Piazza Venezia : su il cantiere - esultanza-Raggi

Metro C a Piazza Venezia : su il cantiere - esultanza-Raggi (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “I lavori sulle nuove fermate dellaC nel cuore di Roma non si sono mai fermati. Neldella stazionee’ in corso la posa delle travi di sostegno della nuovapedonale che colleghera’ le rispettive fermate delle linee C e B. Sara’ un collegamento indispensabile per passare da una linea all’altra dellapolitana”. Cosi’ l’assessore capitolino alla Mobilita’, Pietro Calabrese, su Facebook. “Anche nell’emergenza stiamo portando avanti un programma strutturato sulle infrastrutture prioritarie per la nostra citta’- spiega- oltre al lavoro che prosegue per la consegna dei vari progetti entro le scadenze stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, solo poche settimane fa abbiamo trasmesso al Mit il nuovo progetto della Termini-Tor Vergata e stiamo completando gli atti ...

romadailynews : Metro C, in #cantiere fermata Colosseo posata passerella nodo: #Roma – “I lavori sulle… - TTalkLessDoMore : @c_appendino Buongiorno, porto alla Sua attenzione la linea 1 della metro. In 6 anni, 2000-2006 si è costruito il 1… - filinnocenti : Chissà come sta il Cantiere ATM della Metro Blu dietro casa, mi manca ?? ?? #missingthis #throwback #quarantine… - StefanoDonati27 : @Fradelpunt4 Ma è una risposta certa che va data e che renderebbe possibile lavorare in un negozio al dettaglio e i… - MicheleNasi : l’essere umano dimentica in fretta e le abitudini non cambiano facilmente. Oggi ho visto in un cantiere operai a me… -

Ultime Notizie dalla rete : Metro cantiere Metro C, in cantiere fermata Colosseo posata passerella nodo RomaDailyNews Cantieri riaperti, mascherina obbligatoria e test sierologici per chi li richiede

In particolare nei cantieri temporanei o mobili sarà obbligatorio indossare la mascherina: sempre negli spazi chiusi in presenza di più persone, ma anche all’aperto se non è certo il mantenimento ...

Coronavirus, Confindustria Nautica: "Riaprire 27 aprile, una settimana è linfa"

Sono molto preoccupato per la piccola nautica, per cui una settimana di lavoro in più vorrebbe dire tanto. Una settimana per determinati cantieri è linfa, vuol dire recuperare. Non c'è più tempo, ...

In particolare nei cantieri temporanei o mobili sarà obbligatorio indossare la mascherina: sempre negli spazi chiusi in presenza di più persone, ma anche all’aperto se non è certo il mantenimento ...Sono molto preoccupato per la piccola nautica, per cui una settimana di lavoro in più vorrebbe dire tanto. Una settimana per determinati cantieri è linfa, vuol dire recuperare. Non c'è più tempo, ...