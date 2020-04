**Eni: Descalzi differisce 50% proprio incentivo a lungo termine al 2021** (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in relazione all’attuale scenario determinato dall’emergenza sanitaria e alla situazione del settore Oil&Gas, oltre alle azioni di riduzione degli investimenti e dei costi operativi, ha deciso “di differire al prossimo anno il 50% del proprio incentivo monetario di lungo termine, pari a 735 mila euro, pari al 15% della remunerazione totale ovvero al 46% della remunerazione fissa”. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Tutti i dirigenti Eni, tramite il proprio coordinamento, hanno aderito a tale iniziativa. Tali misure, si legge, “consentiranno all’azienda una riduzione delle uscite di cassa di 30,2 mln di euro per il 2020”. Inoltre, Eni “effettuerà una riduzione dei costi incidendo sulla politica di remunerazione 2020 dei dirigenti ... Leggi su ildenaro **Eni : Descalzi acquista 29.300 azioni per 200 mila euro**

