Claudio Amendola: "Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla" (Di giovedì 23 aprile 2020) “Scaricherò la app, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un pò stucchevoli”. Così Claudio Amendola, ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, sull’app predisposta per tracciare i contagi. “A me dei miei dati personali non me ne frega assolutamente nulla. Cosa dovrebbero andare a vedere dei miei dati personali che io devo proteggere?”.Quanto alla quarantena forzata, “non ne posso più di sentire che andrà tutto bene” e quanto alla fase 2, sottolinea Amendola, “non credo che saremo pronti per l’apertura del 4 maggio. Temo che appena ci daranno il via libera sbrodoleremo fuori dalle case in maniera incontrollata”. Leggi su huffingtonpost Che fine ha fatto Francesca Neri - la moglie di Claudio Amendola

"Il virus rivela che non siamo così menefreghisti" - ci dice Claudio Amendola

Lo Show dei record condotto da Ilary Blasi con Claudio Amendola? (Di giovedì 23 aprile 2020) “; la app, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un pò stucchevoli”. Così, ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, sull’app predisposta per tracciare i contagi. “A me deipersonali non me neassolutamente. Cosa dovrebbero andare a vedere deipersonali che io devo proteggere?”.Quanto alla quarantena forzata, “non ne posso più di sentire che andrà tutto bene” e quanto alla fase 2, sottolinea, “non credo che saremo pronti per l’apertura del 4 maggio. Temo che appena ci daranno il via libera sbrodoleremo fuori dalle case in maniera incontrollata”.

HuffPostItalia : Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' - broderofdeworld : RT @HuffPostItalia: Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' - simonevallin : RT @HuffPostItalia: Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' - sassari68 : RT @HuffPostItalia: Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Claudio Amendola: 'Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla' -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola Coronavirus, l'aneddoto di Claudio Amendola: "Sono stato sempre in casa ma stamattina sono andato in banca, avevo preso un appuntamento" La7 Claudio Amendola: "Scaricherò l'app Immuni: dei miei dati non me ne frega nulla"

“Scaricherò la app, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un pò stucchevoli”. Così Claudio Amendola, ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio ...

Il ritorno del Monnezza

Il ritorno del Monnezza è un film italiano diretto da Carlo Vanzina nel 2005 I Vanzina firmano il remake dei film anni '70, con Claudio Amendola nei panni che furono di T. Milian, del commissario ...

“Scaricherò la app, mi sembra di aver capito che ci può dare una mano. E trovo le polemiche un pò stucchevoli”. Così Claudio Amendola, ospite della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio ...Il ritorno del Monnezza è un film italiano diretto da Carlo Vanzina nel 2005 I Vanzina firmano il remake dei film anni '70, con Claudio Amendola nei panni che furono di T. Milian, del commissario ...