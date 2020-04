Quirinale | Mattarella nomina 25 Alfieri Repubblica | l’elenco completo

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della, Sergio, ha conferito 25 Attestati d’onore di ‘Alfiere della” a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. Ecco l’elenco e le motivazioni dei nuovi insigniti dal Capo dello Stato. Yuliya Amosava, 17 anni, residente a Roma – Per la capacità dimostrata nel trasformare dolorose esperienze personali in un percorso di crescita individuale, di solidarietà e di piena integrazione. Alice Andreanelli, 18 anni, residente a Venezia – Per la sua opera di volontaria – insieme a tanti altri giovani ‘ nelle operazioni di soccorso a Venezia durante l’emergenza provocata dall’alta marea dello scorso novembre.L'articolo: ...