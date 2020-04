Con Tyler Rake | Chris Hemsworth ha trovato il suo John Wick

Leggi su fanpage

(Di mercoledì 22 aprile 2020)mette via il mantello e il martello di Thor e imbraccia l'artiglieria pesante del mercenario "", in uscita il 24 aprile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. Dopo averlo visto in anteprima, la sensazione è che con questo film,haqualcosa di molto vicino a un'icona come