Palermo | nel 2009 primi smottamenti | si mette in sicurezza cimitero a Baucina

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020), 21 apr. (Adnkronos) - Risalgono aldel terreno ai piedi del Monte Falcone a, nel Palermitano. Nella periferia a sud del centro abitato sono, infatti, notevoli i danni causati alla pavimentazione del, con infiltrazioni di acqua e lesioni in alcune tombe e cappelle, con pericolo per l'incolumità dei visitatori. E' per questo che la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha prima programmato, e subito dopo finanziato, i lavori di consolidamento e di messa in. Un'opera per la quale l'Ufficio diretto da Maurizio Croce - che in queste settimane ha potenziato i livelli di operatività e di produttività precedenti alla diffusione del Coronavirus - ha portato a termine la relativa gara che oggi vede in cima alla graduatoria - con un ribasso del 31,7 ...