Lo streaming Hbo Max svela data di lancio e trailer delle nuove serie

Leggi su wired

(Di martedì 21 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=9yLNhhHs3-k Sono appena stati annunciati i dettagli definitivi circa ildi Hbo Max, il servizio didella società Warner Media che potrà vantare i titoli dei cataloghi Hbo, Warner Bros, Dc Comics, Cartoon Network, Crunchyroll e molto altro. La nuova piattaforma sarà disponibile negli Stati Uniti il 27 maggio, potendo contare fin dal suo debutto su 10mila ore di contenuti. Ovvero:integrali come Game of Thrones, Big Bang Theory, Willy il principe di Bel Air; tantissimi film Warner del passato più o meno recente, compresi tutti i titoli dell’universo Dc da Aquaman a Wonder Woman. Piatto forte saranno anche le stagioni di Friends (in Italia ancora su Netflix), nonostante non sia pronto lo speciale celebrativo che doveva riunire – proprio per questa occasione – i protagonisti (le ...