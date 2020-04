X Factor 2020 | Per i provini di quest’anno tutti cantano da casa! (Di lunedì 20 aprile 2020) X Factor 2020 si potrà svolgere normalmente oppure no? Secondo i suoi organizzatori “quasi”: la scoperta dei nuovi talenti italiani non si ferma, anche se i provini di quest’anno sono assolutamente particolari. La fase di precasting di X Factor Italia 2020 sarà profondamente influenzata dalle necessarie misure di distanziamento sociale per la prevenzione del contagio da Coronavirus. SULLO STESSO … L'articolo X Factor 2020 Per i provini di quest’anno tutti cantano da casa! è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna X Factor 2020 - al via i precasting : Ecco come cambia il Talent con il Coronavirus

Aprono i casting per X Factor 2020 - gli aspiranti concorrenti partecipano con video inviati da casa

XF2020 : ecco come partecipare ai casting della nuova edizione di X Factor (Di lunedì 20 aprile 2020) Xsi potrà svolgere normalmente oppure no? Secondo i suoi organizzatori “quasi”: la scoperta dei nuovi talenti italiani non si ferma, anche se idi quest’anno sono assolutamente particolari. La fase di precasting di XItaliasarà profondamente influenzata dalle necessarie misure di distanziamento sociale per la prevenzione del contagio da Coronavirus. SULLO STESSO … L'articolo XPer idi quest’annodaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

XFactor_Italia : Cosa hanno in comune le BLACKPINK, @taylorswift13 e la @rosalia? Sono tra le new entries nella playlist… - chelyram97 : RT @XFactor_Italia: Cosa hanno in comune le BLACKPINK, @taylorswift13 e la @rosalia? Sono tra le new entries nella playlist #ioballoacasa d… - Diregiovani : Riparte #XF2020 sotto il segno del cambiamento e di #noicisiamo?? Tutti i dettagli ?? - MusicInContact : X Factor Italia 14 diventa X Factor Italia 2020. Aperte le iscrizioni ai casting online - LucaDondoni : . #XFactor2020 riparte dalla cameretta -