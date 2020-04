Tardelli: «Ripresa? C’è molta confusione, ognuno pensa ai propri interessi» (Di lunedì 20 aprile 2020) Marco Tardelli ha parlato della possibile Ripresa della Serie A. Queste le parole del candidato presidente dell’AIC Intervenuto a La Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha parlato della possibile Ripresa della Serie A. Le sue parole. «Non abbiamo mai parlato dei presidenti che non sono d’accordo a ripartire. Se non c’è unione d’intenti difficilmente si può andare avanti. Ho sentito qualcuno dire che economicamente per loro è meglio smettere a costo di rinunciare ai diritti televisivi, e questa è una cosa difficile da sistemare. C’è molta confusione. ognuno sta cercando di far prendere le decisioni in base al proprio interesse. Il campionato comunque non sarà bello. Ci saranno problemi psicologici per i giocatori, si rischieranno infortuni, bisognerà fare particolare attenzione a chi ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Marcoha parlato della possibiledella Serie A. Queste le parole del candidato presidente dell’AIC Intervenuto a La Domenica Sportiva, Marcoha parlato della possibiledella Serie A. Le sue parole. «Non abbiamo mai parlato dei presidenti che non sono d’accordo a ripartire. Se non c’è unione d’intenti difficilmente si può andare avanti. Ho sentito qualcuno dire che economicamente per loro è meglio smettere a costo di rinunciare ai diritti televisivi, e questa è una cosa difficile da sistemare. C’èsta cercando di far prendere le decisioni in base alo interesse. Il campionato comunque non sarà bello. Ci saranno problemi psicologici per i giocatori, si rischieranno infortuni, bisognerà fare particolare attenzione a chi ha ...

Intervenuto a La Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha parlato della possibile ripresa della Serie A. Le sue parole. «Non abbiamo mai parlato dei presidenti che non sono d'accordo a ripartire. Se non c ...

L'ex calciatore Marco Tardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai sulla ripresa del campionato e altri temi attuali del calcio italiano. Ecco le sue principali parole: "In serie A non c'è ...

Intervenuto a La Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha parlato della possibile ripresa della Serie A. Le sue parole. «Non abbiamo mai parlato dei presidenti che non sono d'accordo a ripartire. Se non c ...