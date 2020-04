Fortnite | Travis Scott in concerto con oggetti a tema

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 20 aprile 2020) Epic Games ha ufficialmente annunciato l’arrivo diin, il quale terrà unesclusivo connel negozio. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli, ossia le date per vedere il, dove si terrà e cosa potete acquistare nel negozio da questa notte. Prima di proseguire se volete supportarmi come Creatore inl’ID da digitare nel negozio è X0XSHINOBIX0X (aggiornatelo ogni 14 giorni) Nuovoin arrivo perDal 23 al 25 aprile si va in orbita per un viaggio musicale unico insieme ae alla prima mondiale di un suo nuovo brano. Astronomical è un’esperienza fuori dal mondo ispirata alle creazioni di Cactus Jack e creata da zero all’interno di. Per dare a tutti la possibilità di provare Astronomical, abbiamo ...