Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - MediasetTgcom24 : Celebrati nel Napoletano i funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti… - Agenzia_Ansa : Folla in strada nel Napoletano ai funerali del sindaco-medico. In tanti dietro il feretro nonostante i divieti… - StraNotizie : Coronavirus, funerali in chiesa, multato il parroco. 'Nessun rispetto, non pagherò' - Notiziedi_it : Coronavirus Campania: 4029 positivi. Funerali vietati, ma c’è la folla a quelli del sindaco di Saviano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus funerali Coronavirus Napoli, De Luca mette in quarantena Saviano, il paese del funerale-show Il Messaggero Il dramma di Riccardo Mattei: “Per lui nemmeno l’estrema unzione”

Un dramma nel dramma: morire a 22 anni in un incidente e non poter essere pianto dalla famiglia. Perchè ai tempi del coronavirus funerali e veglie sono bandite. Era il 9 aprile quando il 22enne ...

Funerali sindaco Sommese, folla in strada anche a Baiano: ma qui nessuna ha pensato a una zona rossa

Non si placano le polemiche dopo i funerali del sindaco di Saviano che hanno portato alla decisione da parte del governatore della Campania De Luca di istituire una zona rossa per l’intero comune: ...

