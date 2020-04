Terapie intensive, mai così pochi ricoveri. Calano decessi e contagi (Di domenica 19 aprile 2020) La luce in fondo al tunnel: i dati di oggi descrivono il record dell’ultimo mese per le minime presenze nelle Terapie intensive e il secondo miglior risultato per numero minimo di decessi (+2 sul dato del 12 aprile); inoltre essi confermano il sostanzioso calo nell’incremento dei ‘positivi attivi’: il dato aggregato che risente dei nuovi contagi di giornata, dei guariti e dei deceduti. Al 19 aprile il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le Terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri.25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri.80.589 ... Leggi su ladenuncia Coronavirus : aumentano dimessi in Lombardia - terapie intensive -25

Coronavirus in Lombardia - calano i ricoveri nelle terapie intensive ma non negli ospedali. In un giorno 163 morti

In Italia si riducono i nuovi pazienti e le terapie intensive. 482 i morti (Di domenica 19 aprile 2020) La luce in fondo al tunnel: i dati di oggi descrivono il record dell’ultimo mese per le minime presenze nellee il secondo miglior risultato per numero minimo di(+2 sul dato del 12 aprile); inoltre essi confermano il sostanzioso calo nell’incremento dei ‘positivi attivi’: il dato aggregato che risente dei nuovidi giornata, dei guariti e dei deceduti. Al 19 aprile il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri.25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri.80.589 ...

piersileri : Ora che la pressione sulle terapie intensive è calata, si sta lavorando per portare rapidamente i casi sospetti dal… - RegioneER : #Coronavirus, aggiornamento: 22.184 POSITIVI in @RegioneER, +350. I casi lievi in isolamento sono 9.166, in calo i… - TgrBasilicata : Su 346 test effettuati ieri in Basilicata 344 negativi e 2 positivi. Si tratta di 1 persona di San Giorgio Lucano e… - ptvonline2001 : #Coronavirus, ecco i dati della @DPCgov del #19aprile: calano le vittime, ancora giù le terapie intensive #COVID19… - CaBarbati : Coronavirus in Lombardia, calano i ricoveri nelle terapie intensive ma non negli ospedali. In un gi… -