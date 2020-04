Rudy Zerbi svela un retroscena su Gerry Scotti: “La prima volta che…” (Di domenica 19 aprile 2020) Rudy Zerbi racconta il primo incontro con Gerry Scotti: “Come un bambino che vede Babbo Natale” Professore severissimo di Amici di Maria De Filippi, giudice integerrimo di Tu Si Que Vales, speaker radiofonico, Rudy Zerbi è un uomo dai mille colori. In diretta oggi su Bill Board Italia, gli è stato chiesto di parlare di Gerry Scotti, suo collega giudice a Tu Si Que Vales, e Zerbi ha svelato: “La prima volta che l’ho visto ho avuto la stessa emozione di quando un bambino vede per la prima volta Babbo Natale”. Poi Rudy ha confessato il rapporto che i due hanno fuori dal programma: “Fare da 10 anni un programma insieme è un onore. E’ un uomo generoso, ti dà i trucchi del mestiere. E poi c’è la parte più bella, noi anche quando non siamo in televisione scherziamo nello stesso modo. A volte ci sentiamo ... Leggi su lanostratv Rudy Zerbi inguaribile romantico | Dichiarazioni verso una dama di Uomini e Donne

Rudy Zerbi fa il cascamorto con Ida Platano - le parole che non ti aspetti : “E’ una donna…” [FOTO]

Uomini e Donne | Rudy Zerbi svela cosa pensa di Ida Platano del Trono Over (Di domenica 19 aprile 2020)racconta il primo incontro con: “Come un bambino che vede Babbo Natale” Professore severissimo di Amici di Maria De Filippi, giudice integerrimo di Tu Si Que Vales, speaker radiofonico,è un uomo dai mille colori. In diretta oggi su Bill Board Italia, gli è stato chiesto di parlare di, suo collega giudice a Tu Si Que Vales, ehato: “Lache l’ho visto ho avuto la stessa emozione di quando un bambino vede per laBabbo Natale”. Poiha confessato il rapporto che i due hanno fuori dal programma: “Fare da 10 anni un programma insieme è un onore. E’ un uomo generoso, ti dà i trucchi del mestiere. E poi c’è la parte più bella, noi anche quando non siamo in televisione scherziamo nello stesso modo. A volte ci sentiamo ...

zazoomblog : Rudy Zerbi svela un retroscena su Gerry Scotti: “La prima volta che…” - #Zerbi #svela #retroscena #Gerry - ab2374478069 : RT @DreamTeamCB: Gaia ti amo sempre...ma ancora di più, ogni volta che non perdi occasione per ricordare a Rudy Zerbi tutte le cagate che t… - DreamTeamCB : Gaia ti amo sempre...ma ancora di più, ogni volta che non perdi occasione per ricordare a Rudy Zerbi tutte le cagat… - FrancescaVinci2 : Gaia ha mandato un video messaggio a Billboard italia per rudy zerbi.. L'hanno appena mandato.. Salveranno la diretta #gaiagozzi #AMICI19 - Gatizz7 : @buenanochhhh E per l'ennesima volta la persona che ha detto almeno la metà di tutte queste cose su Javier indovina… -