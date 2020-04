Covid-19, nessun tampone positivo in Irpinia tra Moscati e Istituto Zooprofilattico (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nella giornata di oggi sono stati analizzati 118 tamponi tra “Moscati” di Avellino e Zooprofilattico di Portici, nessuno di questi è risultato positivo. E’ la seconda volta che in Irpinia si registrano zero contagi per Covid-19. L'articolo Covid-19, nessun tampone positivo in Irpinia tra Moscati e Istituto Zooprofilattico proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - a Parigi tracce minime nell'acqua non potabile. «Nessun rischio per quella dal rubinetto»

Covid-19 - l’Italia è paralizzata dal virus del regionalismo. Così non vedremo nessuna “fase 2”

Emergenza Covid-19 - Pierluigi Bersani a La7 “Nessuno in Italia sta morendo di fame” (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nella giornata di oggi sono stati analizzati 118 tamponi tra “” di Avellino edi Portici,o di questi è risultato. E’ la seconda volta che insi registrano zero contagi per-19. L'articolo-19,intraproviene da Anteprima24.it.

MediasetTgcom24 : Covid, la Regione Lazio a Fontana: nessun caso Lombardia nelle nostre Rsa #coronavirus - borghi_claudio : @icebergfinanza No nessun lasciapassare, il decreto COVID serve per il lockdown non certo per il MES o per il Consiglio Europeo - Ferrucc66935382 : @leonardovertise @francisa_70 Dall’articolo da te citato, leggo che non è stato fatto nessun tampone. Siamo sicuri che sia morta di covid? - alkhimiyah : RT @mepiaceoblues: #larussa con una frase ha insultato la memoria di ogni singola vittima. Nessun rispetto, nessun ricordo, questo è quello… - irpiniatimes1 : Covid-19 Irpinia aggiornamento: nessun contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Covid-19, a Parigi tracce minime nell'acqua non potabile. «Nessun rischio per quella dal rubinetto» Il Messaggero Salute Il Papa: l’egoismo indifferente è virus peggiore del Covid, uccide il futuro

C’è un virus peggiore del Covid-19: l’egoismo indifferente. Quel che sta accadendo ci scuota dentro ... Cogliamo questa prova come un’opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare ...

Giancarlo Magalli: “Tra 4 anni vorrei lasciare la tv. È vero, ho dato un calcio a Heather Parisi”

Magalli ha dichiarato: "Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a 100 anni ... Però ogni tanto lavoro". Come sta vivendo l'emergenza Coronavirus Giancarlo Magalli ha spiegato che il ...

C’è un virus peggiore del Covid-19: l’egoismo indifferente. Quel che sta accadendo ci scuota dentro ... Cogliamo questa prova come un’opportunità per preparare il domani di tutti, senza scartare ...Magalli ha dichiarato: "Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a 100 anni ... Però ogni tanto lavoro". Come sta vivendo l'emergenza Coronavirus Giancarlo Magalli ha spiegato che il ...