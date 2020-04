Coronavirus: in Iran superati i 5mila morti, ma i decessi sono in calo (Di sabato 18 aprile 2020) Il Iran il bilancio dei morti per Coronavirus ha toccato quota 5mila, ma il trend dei decessi è in calo: il portavoce del Ministero della Salute ha riferito che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 73 decessi che hanno portato il totale a 5.031. Il portavoce ha precisato che si tratta del bilancio quotidiano più basso negli ultimi giorni e che in totale nella Repubblica islamica sono stati registrati finora 80.868 casi.L'articolo Coronavirus: in Iran superati i 5mila morti, ma i decessi sono in calo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Iran : superate le 5mila vittime. In Corea del Sud si ammalano di nuovo 163 guariti. Negli Usa quasi 4 mila morti in un giorno

Coronavirus - la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown - Africa senza ventilatori e posti in terapia intensiva

CORONAVIRUS USA - 36MILA MORTI - 706MILA CASI/ Trump “A breve 29 stati riapriranno” (Di sabato 18 aprile 2020) Ilil bilancio deiperha toccato quota, ma il trend deiè in: il portavoce del Ministero della Salute ha riferito che nelle ultime 24 ore cistati altri 73che hanno portato il totale a 5.031. Il portavoce ha precisato che si tratta del bilancio quotidiano più basso negli ultimi giorni e che in totale nella Repubblica islamicastati registrati finora 80.868 casi.L'articolo: in, ma iinMeteo Web.

fattoquotidiano : Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza v… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Coronavirus, dall’Iran all’Indonesia, la paura per il Ramadan scuote il mondo islamico [di MARCO AN… - stanzaselvaggia : Anno 2020. Gennaio: conflitto Iran/Stati Uniti. #Coronavirus in Cina. Eruzione del vulcano Taal, terremoto in Turc… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza vent… - angelicarenzi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Spagna supera i 20mila morti. Negli Usa 37mila vittime. In Iran finisce il lockdown, Africa senza vent… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iran Coronavirus: Iran, superati 5.000 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Iran, 73 decessi nelle ultime 24 ore

Il numero totale di persone a cui è stata diagnosticata la malattia Covid-19 sono 80.868. Un rapporto parlamentare pubblicato ... Salute e il numero di infezioni da 8 a 10 volte maggiore. L'Iran è il ...

C’era una volta il multilaterialismo: l’Oms sotto attacco

Il nuovo coronavirus ha colto la comunità internazionale nel culmine di patologie pregresse ... Abbiamo visto sanzioni ancora più dure contro l’Iran, il G7 praticamente disabilitato, il G20 ridotto a ...

Il numero totale di persone a cui è stata diagnosticata la malattia Covid-19 sono 80.868. Un rapporto parlamentare pubblicato ... Salute e il numero di infezioni da 8 a 10 volte maggiore. L'Iran è il ...Il nuovo coronavirus ha colto la comunità internazionale nel culmine di patologie pregresse ... Abbiamo visto sanzioni ancora più dure contro l’Iran, il G7 praticamente disabilitato, il G20 ridotto a ...