Silvio Berlusconi | ai follower non sfugge il particolare equivoco

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 aprile 2020), ex Premier e leader di Forza Italia nonostante la lontananza dagli schermi per precauzione fa parlare lo stesso di se. foto Getty ImagesE’ da molto tempo che l’ex premier non si fa vedere in televisione e i motivi sono di certo da ricercare nella precauzione causa emergenza Coronavirus, ma nonostante tutto la cronaca parla molto spesso di lui. Solo qualche giorno fa è stato protagonista di un episodio molto divertente che è accaduto proprio con uno dei suoi post nel profilo Instagram. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: WANDA NARA ESAGERA PER LA NUOVA LINEA, ainonilpiccante foto Getty Imagescontinua a lavorare tramite smart working come nell’ultimo mese sta facendo la maggior parte dell’Italia, a colpire però è stato un...