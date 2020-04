Laura Pausini | appello disperato al Governo | il web si divide

(Di venerdì 17 aprile 2020) Questo articoloal: il web siè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto metterci la faccia. Ecco l’lanciato dalla famosa cantante in questo momento così complicato e difficile. In tempi di Coronavirus e di vera e propria emergenza sanitaria, sono tanti i personaggi del mondo della musica che lanciano appelli, pensando alla crisi che rischia di vivere il loro mondo e il loro …

Corriere : Laura Pausini al governo: «Lavoratori dello spettacolo non restino inascoltati» - VanityFairIt : La cantante @LauraPausini ha festeggiato il compleanno della madre su Instagram, lasciando trasparire un ritratto i… - hugscarmen : RT @lavocedellapau: Carmen Ferreri e Federica Carta sono le uniche degne eredi di Laura Pausini - lavocedellapau : Carmen Ferreri e Federica Carta sono le uniche degne eredi di Laura Pausini - billabi : RT @amaricord: Tiziano Ferro, Laura Pausini e altri artisti chiedono al Governo risposte da dare a chi lavora nel mondo della musica e il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Laura Pausini ha voluto metterci la faccia. Ecco l’appello lanciato dalla famosa cantante in questo momento così complicato e difficile. In tempi di Coronavirus e di vera e propria emergenza sanitaria ...Tiziano Ferro, Laura Pausini, Vasco Rossi, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e altri lanciano l'appello al governo #SeiConNoi per i concerti: “Nessuna voce resti inascoltata”. Da Fiorella Mannoia e ...