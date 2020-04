High School Musical: Zac Efron non canta con i colleghi perché la sua connessione internet "fa schifo" (Di venerdì 17 aprile 2020) Zac Efron non ha potuto cantare insieme ai colleghi di High School Musical nello speciale Disney perché è bloccato nel mezzo del nulla con una connessione internet decisamente scarsa. Zac Efron è apparso nello speciale Disney Singalong trasmesso da ABC, ma non ha potuto cantare insieme ai colleghi di High School Musical perché la sua connessione internet faceva schifo. Lo speciale The Disney Family Singalong, condotto da Ryan Seacrest, ha visto Ariana Grande, Beyoncé, Christina Aguilera, Thomas Rhett e molte altre star esibirsi in classici brani Disney. Seacrest ha poi annunciato la sorpresa della serata, l'apparizione di Zac Efron, specificando, però che purtroppo l'attore non avrebbe potuto cantare perché la sua connessione internet non gli permetteva un'apparenza prolungata: "Questa star è bloccata nel mezzo del niente con una ... Leggi su movieplayer Reunion di High School Musical - Zac Efron grande assente : Troy Bolton si giustifica con un video messaggio

Da «High School Musical» a «La Tata» : le reunion diventano virtuali (in tempi di coronavirus)

