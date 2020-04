Bertolaso | Ho provato l' angoscia dell' ossigeno

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) "Hoe sofferto l'e di una situazione critica dovuta a una polmonite virale estremamente seria": cosi' Guidoparlando del suo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, il 24 marzo scorso, dopo essere risultato positivo al 'Covid-19'. "Aggiungo alla mia esperienza da medico e da gestore di epidemie in giro per il mondo anche quella di paziente", ha proseguito l'ex capoa Protezione civile, che ha definito la sua malattia "un incidente di percorso". "So benissimo dove e quando ho preso il virus - ha spiegato-. Ho vissuto il dramma di chi viene colpito da questo virus in eta' avanzata". Il consulentea Regione Marche ea Lombardia ha visitato oggi il quartiere fieristico di Civitanova Marche, dove nascera' un polo ospedaliero provvisorio per 'Covid-19' con 90 posti letto.