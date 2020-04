Ue, Centeno: “Conte dice che non userà il Mes? È parte del negoziato”. E sulla ripresa avverte: “Due anni per tornare ai livelli del 2019” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “E’ l’approccio abituale quando si negozia. Prendo le parole che si pronunciano un po’ in tutta Europa come parte di un negoziato“. Mário Centeno, presidente dell’Eurogruppo, in un’intervista al Corriere della Sera dice di interpretare così le dichiarazioni del premier italiano Giuseppe Conte quando esclude che l’Italia possa utilizzare il Mes anche se fosse senza condizionalità. Strategia negoziale in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, durante il quale i leader saranno chiamati a dare il via libera politico alle proposte dei ministri delle Finanze, dunque. Anche se nel frattempo l’ipotesi di ricorso al Mes è anche tornata al centro del dibattito interno alla maggioranza di governo. Centeno parte dall’idea che occorre “assicurare un piano di gioco equilibrato per tutti. Se uno vede le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) “E’ l’approccio abituale quando si negozia. Prendo le parole che si pronunciano un po’ in tutta Europa comedi un negoziato“. Mário, presidente dell’Eurogruppo, in un’intervista al Corriere della Seradi interpretare così le dichiarazioni del premier italiano Giuseppe Conte quando esclude che l’Italia possa utilizzare ilanche se fosse senza condizionalità. Strategia negoziale in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, durante il quale i leader saranno chiamati a dare il via libera politico alle proposte dei ministri delle Finanze, dunque. Anche se nel frattempo l’ipotesi di ricorso alè anche tornata al centro del dibattito interno alla maggioranza di governo.dall’idea che occorre “assicurare un piano di gioco equilibrato per tutti. Se uno vede le ...

Noovyis : (Ue, Centeno: “Conte dice che non userà il Mes? È parte del negoziato”. E sulla ripresa avverte: “Due anni per torn… - FeliceAquila : RT @EsteriLega: Parola di Centeno, Conte vuole il #MES (fregandosene del Parlamento italiano): 'Giuseppe Conte ha detto che il Mes non gli… - EsteriLega : Parola di Centeno, Conte vuole il #MES (fregandosene del Parlamento italiano): 'Giuseppe Conte ha detto che il Mes… - EsteriLega : Centeno conferma: Conte che rifiuta il #MES è solo teatro per il negoziato, la realtà è diversa. Bene ha fatto perc… - toma_toma_tl : Mario Centeno risponde a coloro che chiedono la mutualizzazione dei debiti: come mutualizzazione basta e avanza il… -

Ultime Notizie dalla rete : Centeno “Conte