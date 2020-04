Gabbie di plexiglass in spiaggia. Ostia e Fregene dicono no (Di mercoledì 15 aprile 2020) Al mare con i separé di plexiglass? «Mai e poi mai negli stabilimenti balneari di Ostia». La boccia così, senza mezze misure e con un sorriso strozzato in gola, Rosella Pizzuti, presidente del Sindacato Balneari di Ostia. «Piuttosto, la Regione Lazio dia subito la possibilità agli operatori di siste Leggi su iltempo Coronavirus - l’estate 2020 sarà così : ombrelloni a 3 metri e ‘gabbie’ in plexiglass (Di mercoledì 15 aprile 2020) Al mare con i separé di? «Mai e poi mai negli stabilimenti balneari di». La boccia così, senza mezze misure e con un sorriso strozzato in gola, Rosella Pizzuti, presidente del Sindacato Balneari di. «Piuttosto, la Regione Lazio dia subito la possibilità agli operatori di siste

Al mare con i separé di plexiglass? «Mai e poi mai negli stabilimenti balneari di Ostia». La boccia così, senza mezze misure e con un sorriso strozzato in gola, Rosella Pizzuti, presidente del ...

Box in plexiglass o pochi ombrelloni:

L’idea è quella proposta da un’azienda modenese, la Nuova Neon 2, ai concessionari della riviera e prevederebbe l’installazione di box di plexiglass, gabbie all’interno delle quali inserire ombrelloni ...

L'idea è quella proposta da un'azienda modenese, la Nuova Neon 2, ai concessionari della riviera e prevederebbe l'installazione di box di plexiglass, gabbie all'interno delle quali inserire ombrelloni ...