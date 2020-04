Amici | Morta nonna Luca Vismara | “Andata via prima del coronavirus” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Amici, Morta la nonna di Luca Vismara. Il cantante lo annuncia sui social: “se n’è andata prima del coronavirus, ha avuto un funerale”. Grave lutto per Luca Vismara, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Il cantante ha perso la nonna e lo ha annunciato con … L'articolo Amici Morta nonna Luca Vismara “Andata via prima del coronavirus” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Amici - Lidia morta fan storica/ Da Jacopo a Martina - i talenti piangono la loro amica

Lidia - chi è la storica fan di Amici morta ieri : il dolore degli ex alunni

È morto lunedì 13 all’ospedale civile di Venezia a causa delle complicazioni del ... «Sei stato un grande insegnante», si legge «e, soprattutto, un grande amico. Hai lasciato un grande vuoto tra di ...

Luca Vismnara racconta per la prima volta la morte dell’amata nonna, avvenuta il 28 febbraio, prima quindi, che il Governo decidesse di chiudere tutte le attività produttive per contenere i contagi da ...

